Calciomercato Juventus, Nicolussi Caviglia pedina di scambio: comunicazione arrivata

Svolta di calciomercato per la Juventus che intende inserire nell’affare il cartellino di Nicolussi Caviglia.

Valutazioni in corso da parte della Juventus che riguardano il centrocampista Nicolussi Caviglia. Ecco la decisione del club, pronto ad usare il giocatore come pedina di scambio per arrivare ad un top. C’è la comunicazione che arriva dalla società.

Emergono delle importanti novità di calciomercato sulla Juventus. I bianconeri guardano con interesse al mercato italiano per rinforzare la squadra a disposizione di Allegri. Il tecnico ha le idee chiare riguardo il futuro centrocampista che dovrà prendere la Juventus la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: svolta a centrocampo

Sono già iniziate le grandi manovre per il futuro calciomercato della Juventus. La prossima estate è previsto il grande investimento in mezzo al campo con l’acquisto di un top. Intanto, c’è l’annuncio riguardo il possibile inserimento di Nicolussi Caviglia nella trattativa Samardzic.

La direttrice di calciomercato.it, Eleonora Trotta, ha fatto il punto della situazione riguardo il mercato della Juventus e l’interesse per due big come Samardzic e Koopmeiners. Ecco il messaggio della giornalista sul profilo ufficiale X.

“L’Udinese vuole solo cash per Samardzic e, per questo, non scende dalla richiesta di 25 milioni (nei giorni scorsi è arrivato il no ad un’offerta con l’inserimento di Nicolussi Caviglia). L’altro nome per giugno resta in ogni caso Koopmeiners, che è uno storico pallino di Giuntoli. L’obiettivo della Juventus è quindi quello di bruciare la concorrenza dei club inglesi”.