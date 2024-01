La Premier irrompe per il gioiello: Juventus-Milan, addio a ritmo di samba

La Premier League irrompe per il gioiello della Ligue 1 che è già stato sondato dalla Juventus in passato

La Juventus spera ancora di inserire un tassello nella propria rosa in questi ultimi giorni di calciomercato invernale.

Dopo aver inserito Tiago Djalò, arrivato da Lille in prestito con diritto di riscatto, Giuntoli e Manna stanno lavorando su un centrocampista ma anche su altri reparti. Intanto la società sta lavorando anche sulle cessioni per cercare di sfloltire il momente ingaggi e fare cassa. Di recente ha ceduto Filippo Ranocchia e Dean Huijsen e sta per concludere la cessione di Moise Kean, sempre più vicino all’Atletico Madrid. Intanto arrivano aggiornamenti su un giocatore che la Vecchia Signora sta monitorando da diversi mesi.

Juventus, Vanderson piace in Premier e Bundesliga: arriva la conferma

Uno dei nomi al centro del mercato in queste ore è quello del terzino destro del Monaco Vanderson de Oliveira Campos.

Classe 2001 brasiliano, sta dimostrando grandi qualità nel campionato francese. Come riportato dal giornalista Julio Miguel Neto, diversi club di Premier League e Bundesliga lo stanno tenendo d’occhio in vista della prossima finestra di mercato estivo. Vanderson spera di entrare in pianta stabile nella nazionale maggiore brasiliana e spera anche nel salto in un top club europeo.

🚨Mercado da Bola🚨 Muito assediado pelo futebol inglês e alemão, o lateral-direito Wanderson ex-Grêmio é um dos destaques da equipe do Mônaco-FRA. Jogador dificilmente permanecerá no futebol francês! Equipes da Premier League e Bundesliga estão de olho em seu futebol e uma… pic.twitter.com/cJuIZUEDnG — JULIO MIGUEL NETO (@JulioMiguelNeto) January 23, 2024

Il Monaco gli sta dando quello slancio necessario per affermarsi, dopo aver vissuto le prime stagioni in Brasile, al Gremio. Da Gennaio 2022 è approdato in Ligue 1. Con il Monaco ha collezionato 75 presenze fino ad ora, condite da 5 gol e 9 assist. Quest’anno in campionato ha disputato 12 presenze con 2 gol e un assist all’attivo. Nasce come terzino destro naturale e come tutti i brasiliani predilige la fase di spinta. La Juventus lo ha messo nel mirino da tempo e sta continuando a tenerlo d’occhio in proiezione di giugno ma dovrà contrastare i club inglesi e tedeschi che si presenteranno alla porta del Monaco.