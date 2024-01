Calciomercato Juventus, ribaltone clamoroso: firma a un passo

Calciomercato Juventus, il ribaltone è clamoroso: da esubero a firma a un passo. Il jolly di Allegri viene blindato da Giuntoli

Da esubero a uomo chiave. Da giocatore in uscita a elemento insostituibile in odore di rinnovo. La storia è di quelle incredibili, che fanno capire come le cose, nel tempo, possono decisamente cambiare. Perché si può anche sbagliare, ed è evidente che la Juve nei suoi confronti non ci aveva visto giusto. Ma è altrettanto evidente come la società sappia fare i passi indietro quando è giusto.

Insomma, dicevamo: Mckennie sembrava davvero vicino all’addio in estate soprattutto dopo il prestito al Leeds nei primi sei mesi di quest’anno. Nessuno lo rimpiangeva dentro la Continassa tant’è che il saluto, forse anche in maniera definitiva, sembrava solamente una questione di tempo e niente più. Poi davanti alle poche offerte che il club non ha ritenuto soddisfacenti è rimasto, e l’americano ha sfruttato al massimo le occasioni che gli sono arrivate. Un punto fermo dentro la squadra di Massimiliano Allegri, questo è adesso McKennie, che secondo le informazioni riportate da Tuttomercatoweb è pronto a mettere nero su bianco sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, firma McKennie

La Juventus è pronta quindi a offrirgli il rinnovo di contratto: 2,5milioni all’anno fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Un tuttofare Weston, visto che può giocare sia come esterno che come interno di centrocampo, ma anche quell’elemento che riesce a dare leggerezza ad un gruppo che lo scorso anno ha vissuto con il magone le vicissitudini societarie.

Tutto è cambiato quindi nello spazio di pochi mesi, tutto stravolto da prestazioni importanti che hanno portato a questa decisione.