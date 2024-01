Calciomercato Juventus, salta l’affare da 20 milioni: Allegri decisivo

Calciomercato Juventus, salta l’affare da 20 milioni. Iniziano a filtrare indiscrezioni riguardo il prossimo mercato estivo dei bianconeri.

La Juventus che verrà sta iniziando a prendere forma già in questa sessione invernale. Tiago Djalò è soltanto il primo tassello del progetto Juventus che porterà in calce la firma leggibile di Cristiano Giuntoli.

Il direttore tecnico bianconero può ritenersi soddisfatto di questa prima parte di stagione. La Juventus ha iniziato la sua annata con una zavorra invisibile, ma pesantissima, di natura economico-finanziaria, eredità sgradevole della passata stagione che ha, inevitabilmente, condizionato il mercato estivo.

La prossima sessione potrà, invece, rappresentare un’inversione di tendenza che può far ritornare la Juventus protagonista sul mercato. Nuovi ingressi che saranno finanziati da cessioni anche importanti.

Alcuni dei giocatori attualmente in prestito potrebbero essere messi sul mercato per trasformarsi in denaro contante e poter quindi permettere alla società bianconera di acquistare.

Nel computo delle possibili entrate in vista dell’estate la società bianconera dovrà tracciare una linea netta su un nome sul quale sperava di poter raccogliere non pochi denari: Arthur Melo, ora in prestito alla Fiorentina di Rocco Commisso. Cosa è successo al centrocampista brasiliano, ex Barcellona?

Calciomercato Juventus, affare saltato

Arthur Melo, classe 1996, è arrivato in prestito dalla Juventus alla Fiorentina di Vincenzo Italiano la scorsa estate. L’ex blaugrana ha rappresentato, da subito, una delle sorprese più piacevoli dell’intero campionato.

L’accordo con la Juventus prevede un prestito con diritto di riscatto da parte della Fiorentina. Come ci fa sapere calciomercato.it la Juventus valuta Arthur Melo 20 milioni di euro.

Cifra che la società viola non verserà nelle casse della Juventus. Al verificarsi di tale ipotesi toccherà quindi a Cristiano Giuntoli trovare una nuova, e non facile collocazione, per il centrocampista brasiliano dal momento che lo stesso percepisce un elevato ingaggio.

Nella Juventus che verrà, ancora sotto la guida di Massimiliano Allegri, non vi sarà mai posto per Arthur. Per la società bianconera la decisione della Fiorentina è decisamente un brutto colpo. Occorrerà ora rivolgersi altrove per trovare fondi per il prossimo mercato.