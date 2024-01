Dall’Arabia ne ritorna un altro: niente Milinkovic, la Juve pesca grosso

Calciomercato Juventus, dall’Arabia Saudita ne ritorna un altro, altro che Milinkovic. I bianconeri vogliono pescare grosso

In molti a quanto pare si sono pentiti della loro scelta di andare a giocare in Arabia Saudita. Questo almeno è il sentore: Henderson è stato il primo che dopo soli sei mesi ha deciso di tornare in Europa, accostato alla Juventus, è andato all’Ajax. Mentre si è parlato anche di Milinkovic che avrebbe chiacchierato con i suoi ex compagni della Lazio parlando, appunto, della sua possibile voglia di tornare.

Solo loro? No, a quanto pare no, visto che oggi TuttoSport in edicola spiega che ce ne potrebbe essere un altro di ritorno, con la Juve che sarebbe interessata ad un centrocampista che i bianconeri hanno trattato in tempi non sospetti. Giuntoli ha parlato di mercato chiuso, in più di un’occasione. Ma è proprio l’occasione che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, rispunta Kessie

Il nome è quello di Kessie, centrocampista con un passato al Milan e al Barcellona, che i bianconeri hanno cercato, adesso all’Al Hilal, che è nuovamente spuntato dalle parti della Continassa. Magari anche lui, come gli altri, si è convinto dopo la breve esperienza che sia arrivato il momento di tornare in Europa, e magari la Juve ci potrebbe pensare realmente.

Un’occasione, questo e niente più per Giuntoli che non può spendere chissà quanto sul mercato ma che potrebbe puntare appunto sul fatto di un “pentimento”. Un elemento che ad Allegri piace, che conosce il campionato italiano e che quindi potrebbe essere immediatamente lanciato nella mischia. Vedremo, manca poco più di una settimana esatta alla chiusura delle operazione e, come sappiamo, sono sempre stati questi i giorni veramente caldi.