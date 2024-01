Designato l’arbitro di Juventus-Empoli. I precedenti

L’arbitro di Juventus-Empoli. Designato il fischietto che sabato pomeriggio all’Allianz Stadium dirigerà la gara tra bianconeri e toscani.

Il primo impegno della Juventus da primatista virtuale la porrà di fronte nuovamente ad una compagine in piena lotta-salvezza. Dopo il Lecce sarà infatti la volta dell’Empoli di Davide Nicola, neo tecnico dei toscani, vittorioso nella gara d’esordio contro il Monza.

La Juventus prosegue il suo cammino, senza farsi troppo influenzare dalle chiacchiere provenienti da Milano, sponda nerazzurra, né tantomeno dal calciomercato. Allegri vuole tirare dritto verso l’obiettivo prefissato che, però, potrebbe mutare in fretta. Strada facendo.

Il tecnico livornese è ora concentrato sull’undici da mandare in campo contro l’Empoli. Con Rabiot tenuto ancora precauzionalmente a riposo in vista dello scontro diretto con l’Inter del 4 febbraio, Allegri spera di recuperare almeno Chiesa che potrebbe partire dalla panchina.

L’arbitro di Juventus-Empoli

L’Aia intanto ha reso noti i direttori di gara della prossima giornata di campionato.

Il momento per il movimento arbitrale non è dei migliori. Quasi non bastassero le polemiche scoppiate dopo la finale di Supercoppa italiana disputata in Arabia Saudita tra Inter e Napoli, ecco l’intervista de Le Iene ad un arbitro di Serie A ancora in carriera che pone interrogativi e dubbi riguardanti il settore arbitrale le cui decisioni possono, e potrebbero, falsare il campionato.

E’ questo il clima che attende il terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie A. Per la gara di sabato tra Juventus ed Empoli è stato designato l’arbitro Livio Marinelli di Tivoli. Il fischietto laziale ha diretto la Juventus in tre occasioni. Tre gare dove i bianconeri hanno sperimentato tutti i risultati possibili.

Si è iniziato con la sconfitta contro il Verona, al Bentegodi, nella stagione 2021-2022, per passare alla vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia nelle medesima stagione, e concludersi poi con il pareggio contro l’Atalanta della passata stagione.

La Juventus ed Allegri sperano di rompere questo equilibrio e riuscire a portare a 2 le vittorie con l’arbitro Livio Marinelli in campo. Per continuare a sognare.