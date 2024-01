Giuntoli ha rotto gli indugi: Koopmeiners subito a Torino, ecco la formula

Giuntoli ha rotto gli indugi, altro che mercato chiuso: il direttore sportivo lavora al colpo last minute.

Il suono del fatidico gong non è lontano. Ancora sette giorni intensi di trattative e poi andrà in archivio anche questa sessione di calciomercato. La Juventus, come la scorsa estate, si è limitata a puntellare la sua rosa, cercando di tappare alcune falle. L’emergenza, oltre che a centrocampo, era anche in difesa dove serviva un centrale di riserva.

Il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli è corso ai ripari, battendo la concorrenza dell’Inter e portando a Torino il difensore portoghese Tiago Djalò, seguito anche dai nerazzurri. Il lusitano, arrivato dal Lille, sarebbe andato in scadenza la prossima estate ma dopo aver saputo dell’interesse della Juventus – l’Inter, a quanto pare, l’avrebbe arruolato solo a fine stagione – ha deciso di fare le valigie già nel mese di gennaio, lasciando subito la Francia. Sarà lui l’unico colpo della Signora? È una domanda che si chiedono in tanti, nonostante Giuntoli abbia più volte ribadito in questi giorni che il mercato in entrata della Juventus è chiuso.

Una delle solite “bugie” dette a fin di bene per depistare i giornalisti? Può darsi. Quel che è certo però è che la Juventus sembra avere le idee chiare su come muoversi. Sia adesso che nella prossima finestra dei trasferimenti.

L’obiettivo numero uno del diesse bianconero, inutile nasconderlo, è Teun Koopmeiners, tra i gioielli dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un centrocampista totale, in grado di ricoprire più ruoli, di assicurare sia quantità che qualità e che risolverebbe tanti problemi con cui oggi è alle prese Massimiliano Allegri. La Juve prepara l’assalto per giugno, ma occhio ai possibili colpi di scena. Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto nella trasmissione Juventibus, il club bianconero starebbe facendo un serio tentativo per portarlo adesso a Torino. L’Atalanta chiede 40 milioni più bonus ma sarebbe disposta al prestito con obbligo di riscatto in estate.