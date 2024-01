Sulle orme di Tevez: la Juventus lo acquista a prezzo stracciato

Ci stiamo avvicinando sempre più alla fine del mese di gennaio, con ancora tante voci di mercato che riguardano la Juventus.

Il calciomercato andrà a concludersi tra qualche giorno con i tifosi che ancora attendono delle novità in casa bianconera. Finora non sono arrivati rinforzi come ci si augurava, ma c’è ancora qualche giorno per completare le trattative.

Finora la Juventus ha dimostrato di essere una squadra forte e competitiva in tutti i reparti. Capace non solo di insediarsi fin dall’inizio nella zona che porta alla prossima edizione della Champions League ma anche di poter sognare la conquista dello scudetto. Sarebbe una vera e propria impresa per i ragazzi di Massimiliano Allegri in considerazione del fatto che la rosa dell’Inter, la rivale numero uno, è decisamente più ampia e ben fornita. Proprio per questo motivo ci si aspettavano delle novità dal mercato invernale ma non bisogna dimenticare che la Juventus ha iniziato a guardare anche al futuro.

Juventus, in Argentina sono sicuri: bianconeri ad un passo da Barido

Pescare in giro per il mondo giovani talenti è sempre più complicato, vista anche una concorrenza sempre più agguerrita. Ma stando a quanto riportato dal giornalista di Tyc Julio Pavoni la Juventus avrebbe messo le mani su uno dei giovani talenti argentini più in mostra.

En Boca hay mucha preocupación por la situación de un futbolista 2009. Francisco Barido. Hoy el 10 de la 7ma. 14 años, no se le puede hacer contrato y por el derecho de patria potestad se va libre. Hace unos días no entrena. Boca tiene el conocimiento que iría a JUVENTUS. Sigue.. pic.twitter.com/1tFtwjFHF9 — Mago (@JulioPavoni) January 24, 2024

“Al Boca c’è molta preoccupazione per la situazione di un calciatore del 2009. Francisco Barido. A 14 anni non ha alcun contratto e per diritto di potestà genitoriale potrà andare via da svincolato. Non si allena da qualche giorno e il Boca sa che andrebbe alla Juventus” ha scritto su X. Aggiungendo anche che “Barido ha anche un passaporto comunitario e il Boca incasserebbe solo un premio di formazione”.