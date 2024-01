Dalla Juventus all’Inter: il tris è completato, la zampata di Marotta

Ci stiamo avvicinando alla fine del mese di gennaio con la Juventus che è ancora a caccia di acquisti per rinforzare la sua rosa.

I bianconeri finora hanno dimostrato di sapersela cavare alla grande nonostante i tanti problemi avuti nel corso di questa prima parte della stagione. Gatti e compagni sono riusciti anche a sorpassare l’Inter al comando della classifica quando mancano ormai pochi giorni allo scontro diretto tra le due big.

La Juventus adesso è attesa dalla partita con l’Empoli, prima di doversela vedere con l’Inter, che rimane la grande favorita per la conquista dello scudetto. Questo in virtù di una rosa più lunga e competitiva rispetto a quella dei bianconeri. C’è ancora però qualche giorno a disposizione del direttore sportivo Giuntoli per riuscire a portare a Torino degli elementi in grado di dare una mano in questa seconda parte della stagione e trascinare la Juve verso i traguardi che i tifosi stanno sognando.

Juventus, l’Inter in pressing su Bergvall

Il calciomercato della Juve comunque non si concluderà certo con la sessione invernale, tutt’altro. La dirigenza avrà già appuntato sul suo taccuino una lista di potenziali obiettivi, calciatori che saranno lee colonne della squadra del presente ma soprattutto del futuro.

Non è affatto un mistero che da qualche tempo a questa parte il club torinese ha deciso di puntare forte sulla linea verde. Pescando giovani di talento in tutto il mondo, lanciando i migliori giocatori della Next Gen in prima squadra, con ottimi risultati. Certo bisogna essere sempre sul pezzo e si rischia di venir battuti su alcuni obiettivi. Come riporta Sky Sport ad esempio l’Inter di Marotta ha iniziato a chiedere informazioni per Bergvall, centrocampista del Djurgården, in vista della prossima stagione. Classe 2006, è un astro nascente del calcio mondiale. Il Barcellona però pare in pole position, pronto a offrire per questo giovanissimo centrocampista ben 10 milioni di euro.