Juventus, Pogba e il messaggio Scudetto: “Fatelo anche per me”

Juventus, Pogba torna a farsi sentire con i compagni: il messaggio del francese è per lo scudetto. Ecco il sogno del francese che prepara le mosse

Ovviamente i radar e i riflettori su di lui si sono spenti da un pezzo. Ma TuttoSport questa mattina parla di Paul Pogba, che si sente un giocatore della Juventus, e non uno qualsiasi. Si sente un giocatore di quelli importanti e spera di tornare presto. Ma andiamo con ordine.

La prima situazione è quella del processo dopo la positività riscontrata dopo Udine che il francese dovrà affrontare. Un team inglese di avvocati – svela il quotidiano – sta lavorando per l’offensiva davanti al tribunale nazionale antidoping. Un offensiva che dovrà cercare di rimettere in sesto il francese che ad Allegri manca, eccome. Non tanto per le prestazioni in campo, quelle pure lo scorso anno per via dei molteplici infortuni non ci sono state, ma per quella personalità che uno come lui riesce anche a trasmettere ai compagni.

Juventus, il messaggio di Pogba

Non si può allenare con la Juventus. Il regolamento parla chiaro. Quindi l’unico modo di farsi sentire con i compagni è tramite messaggio. Un messaggio che sarebbe arrivato nel gruppo Whatsapp: non solo un applauso per quello che la squadra sta facendo in questo momento, ma anche un supporto per la gara di campionato contro l’Inter del prossimo 4 febbraio che non vale lo scudetto, ovvio, ma che potrebbe dare delle indicazioni importanti per il futuro di questa rosa.

Insomma, un Pogba che ci crede e che carica, sperando che presto si possa rivedere in campo in qualche modo. Difficile, lo sappiamo tutti. Ma la speranza anche per lui è l’ultima a morire.