Vola a Madrid per le visite mediche: non solo Kean, addio Juventus

Dodici partite giocate, pochi minuti, zero gol. Non una prima parte di stagione da ricordare per Moise Kean, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Dopo la Ligue 1 e la Premier League, l’attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere si prepara a lasciare di nuovo la Juventus.

Diventato improvvisamente la quinta scelta in seguito all’esplosione di Kenan Yildiz, la sua priorità era quella di aumentare il minutaggio per provare a convincere Luciano Spalletti a portarlo agli Europei di Germania il prossimo giugno. Si trasferisce a Madrid in prestito oneroso, ma senza diritto di riscatto come si pensava all’inizio. In estate, dunque, Kean farà ritorno a Torino: vedremo se solo di passaggio oppure per restarci, molto dipenderà da cosa combinerà con i Colchoneros di Diego Simeone. C’è lo zampino del tecnico argentino dietro questo movimento di mercato, perché a quanto pare è stato proprio il “Cholo” a fare il suo nome per ovviare alla necessità di ampliare il parco attaccanti.

Vola a Madrid per le visite mediche, l’Atletico prende pure Vermeeren

Neppure a Madrid Kean avrà, almeno inizialmente, il posto assicurato. La coppia d’attacco dell’Atletico è composta da Griezmann e Morata, ormai due punti fermi dei Colchoneros.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

✈️ Program’s changed.

🇧🇪 More probably for Arthur #Vermeeren to land at Madrid for Friday in the morning than tomorrow. #mercato #AtleticoMadrid — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 24, 2024

Il club biancorosso è tra i più attivi sul mercato in questa sessione invernale e potrebbe non fermarsi dopo l’acquisto dell’attaccante (ancora per poco) bianconero. I dirigenti lavorano anche in prospettiva ed è per questo che hanno deciso di superare la concorrenza e portare in Spagna il giovane centrocampista belga Arthur Vermeeren, stellina dell’Anversa. Su di lui c’era anche la stessa Juventus, che l’aveva seguito a lungo. Per il classe 2005 è pronto un contratto fino al 2029, come confermato dal giornalista Sacha Tavolieri.