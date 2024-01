Calciomercato Juventus, colpo di scena Kean-Atletico: frenata improvvisa

Impostata nelle sue linee essenziali, la trattativa tra Kean e l’Atletico Madrid avrebbe fatto registrare uno stop a sorpresa. La posizione della Juventus e i margini di manovra.

Sembrava un affare ormai solo in procinto di essere definito. Ed invece il possibile approdo di Kean all’Atletico Madrid sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela di mercato. Ma andiamo con ordine.

Nei giorni scorsi la Juventus e l’Atletico Madrid avevano raggiunto l’accordo totale per il trasferimento dell’attaccante italiano nella capitale spagnola con la formula del prestito secco. I Colchoneros, dopo aver trovato l’intesa con il calciatore, avevano raggiunto anche l’accordo con il club bianconero, al quale avrebbero corrisposto una cifra vicina ai 500 mia euro per il prestito oneroso. Tuttavia il condizionale, mai come in questo genere di trattativa, risulta essere d’obbligo. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la trattativa tra la Juve e l’Atletico avrebbe registrato una frenata improvvisa.

Il motivo sarebbe da ascrivere alla mancata cessione di Correa, da tempo messa in preventivo ma che fino a questo momento non si è mai sbloccata del tutto. All’ottimismo delle scorse ore, dunque, hanno fatto seguito i primi dubbi circa la positiva chiusura dell’affare. Le parti comunque restano in contatto per capire i margini di manovra. Le prossime ore, a tal proposito, potrebbero risultare assolutamente decisive in un senso o nell’altro.