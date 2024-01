Khephren Thuram-Juventus, nuovo colpo di scena: hanno calato il poker

Nuovo colpo di scena nel futuro di Khephren Thuram: nuova big per il figlio d’arte, la Juventus adesso è fuori gioco

Il calciomercato invernale sta per concludersi ma per la Juventus potrebbe esserci ancora qualche cartuccia da sparare.

Uno dei nomi che da mesi tiene banco è Khephren Thuram, figlio d’arte e fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus. Nei mesi scorsi Juventus e Inter sono state le principali competitor nella corsa al centrocampista ma senza mai affondare il colpo. Adesso, però, i nerazzurri sembrano essersi defilati e la Juventus potrebbe avere campo libero, se non fosse che in Premier League c’è un gruppetto sempre più folto di squadre interessate a lui.

Anche il Manchester United si iscrive per Thuram: sono 4 le big in corsa

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester United si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa a Khephren Thuram.

Il centrocampista classe 2001 francese, nativo di Reggio Emilia, è uno degli oggetti del desiderio della Juventus che, però, deve cercare di competere con top club europei. Il gioiello del Nizza piace anche al Liverpool e al Manchester City e adesso anche i Red Devils hanno scritto il loro nome. Il club francese è ormai consapevole che sarà impossibile trattenerlo a fine stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e non c’è traccia del rinnovo. L’unico modo per il Nizza di fare cassa è quello di cederlo in estate, con una richiesta che si aggira sui 50 milioni di euro. La Juventus fa fatica ad avvicinarsi a questa cifra che invece è decisamente più accessibile per United, City e Liverpool. La telenovela legata a Thuram, però, potrebbe ancora durare a lungo.