Caos Uefa, ha voltato le spalle a Ceferin: dimissioni UFFICIALI

Adesso le dimissioni sono ufficiali, c’è anche la nota della Uefa: ecco cosa è stato comunicato in dettaglio.

Nelle ultime ore, l’UEFA ha annunciato ufficialmente l’addio di Zvonimir Boban al ruolo di Chief of Football. L’ex trequartista e dirigente del Milan ha rassegnato le proprie dimissioni, ponendo fine a una collaborazione che sembrava promettente e che, però, ha visto una conclusione prematura.

La decisione di separarsi è stata comunicata come presa “di comune accordo”, ma fonti vicine al croato suggeriscono che il punto di partenza di questa scelta risieda proprio in una divergenza d’opinioni riguardo al cambio di statuto in corso nelle ultime settimane all’interno dell’organizzazione calcistica europea.

Boban lascia la UEFA: il comunicato ufficiale

L’UEFA ha confermato ufficialmente l’addio di Zvonimir Boban attraverso un comunicato sul proprio sito web. La dichiarazione suggerisce che le dimissioni sono state concordate, ma il motivo di questa decisione è attualmente oggetto di speculazioni e discussioni nell’ambiente calcistico.

“L’UEFA annuncia l’addio di comune accordo di Zvonimir Boban dall’organizzazione. Boban è entrato nell’organizzazione nel 2021 come Chief of Football e ha avviato diversi progetti significativi nello sviluppo tecnico, tra cui la creazione dell’UEFA Football Board e dello Youth Football Forum. La UEFA esprime la propria gratitudine al signor Boban per i suoi servizi e gli augura buona fortuna per la sua carriera futura”.