Colpo Juventus last minute: ha vinto (quasi) tutto

Juventus scatenata in questi giorni: Giuntoli ha deciso di fare le cose alla grandissima ed ecco che ha vinto quasi tutto

Una Juventus scatenata, una società che si è messa degli obiettivi in testa e che ha li ha raggiunti. Anche contro corazzate, come l’Inter ad esempio. Questa mattina la Gazzetta dello Sport in edicola titola “Scherzi da Juve”, mettendo in evidenza quelle che sono state le mosse andate a segno in questo periodo e quali potrebbero essere le altre. Assai calde.

La prima questione è quella di aver soffiato Djalo all’Inter: il difensore è bianconero ma anche i nerazzurri ci avevano pensato quindi, Giuntoli, è riuscito a dare un dispiacere al suo collega Marotta. E in tutto questo, come per dare anche dalle parti di Torino un contributo, Moise Kean è praticamente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, prossima euro-rivale dell’Inter. Chissà, magari Moise potrebbe essere decisivo proprio nella gara contro la squadra di Simone Inzaghi. A Giuntoli sicuramente scapperebbe un sorriso sotto i baffi.

Colpo Juventus, Bernardeschi vicino

Intanto Allegri – che può contare subito su Djalo che ieri si è allenato con i nuovi compagni – potrebbe rivedere dentro la Continassa un volto da lui conosciuto: il ritorno di Federico Bernardeschi infatti sempre secondo la Gazzetta in edicola questa mattina sembrerebbe più vicino.

Di Bernardeschi si è parlato di Roma e poi nelle ultime ore della giornata di ieri anche di Lazio. Ma lui ha sempre fatto capire di volere solo ed esclusivamente la Juventus. E magari il suo desiderio presto potrebbe diventare realtà.