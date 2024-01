Dazn, partite gratis per tutti: devi solo fare questo

Dazn, il sogno diventa realtà: calcio gratis per tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa bellissima novità.

Di questi tempi stringere la cinghia è d’obbligo. Fa sempre piacere, quindi, scoprire di avere la possibilità di risparmiare anche solo su qualcosina. Come farà felici un sacco di persone sapere che, da questo momento in poi, sarà possibile vedere gratis alcune delle più importanti partite di calcio.

Sì, avete capito bene. E no, Dazn non ha preso una cantonata. La decisione del colosso, anzi, è estremamente rappresentativa della volontà di tendere una mano agli spettatori. L’amministratore delegato della piattaforma streaming ha annunciato questa bella novità nel bel mezzo di un’intervista a Repubblica, spiegando che la decisione è stata presa per far conoscere la qualità del prodotto ed incentivare, se possibile, ulteriori nuovi abbonamenti.

L’iniziativa vale per tutti e non solo, infatti, per chi ha già sottoscritto un abbonamento alla nota piattaforma di streaming. Sarà sufficiente registrarsi al sito ufficiale di Dazn ed ecco che in un attimo vedrete comparire sullo schermo la lista completa delle partite che potrete vedere su Dazn senza sborsare neanche un euro. Andiamo a scoprire, adesso, di quali partite si tratterà.

Partite gratis su Dazn: il calendario completo

Iniziamo col dire che la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 26 novembre, giorno in cui sarà trasmesso il primo match gratis su Dazn: quello, cioè, di Fa Cup, tra Tottenham e Manchester City.

In calendario ci sono poi gare di Liga, femminili, amichevoli e anche il match tra Inter Miami e Al-Nassr, in occasione del quale Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero affrontarsi, forse, per l’ultima volta in assoluto. Ce ne sarà, in ogni caso, fino all’8 febbraio prossimo: il divertimento, perciò, è assicurato.

Pensando di farvi cosa gradita vi lasciamo però, qui sotto, un recap di tutte le gare già programmate che potrete vedere gratis.

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A Femminile)

Lunedì 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (Champions League Women’s)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA)

Giovedì 1° febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Nos Portugal)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)