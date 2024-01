Farmaci, spazzatura e stadio della Juventus: doppia epic fail al TG1

La Juventus è sempre in cima agli interessi dei tanti tifosi bianconeri che sono sparsi in ogni angolo del globo.

I bianconeri sono del resto una delle squadre più famose del mondo, per i suoi successi passati e per i campioni che hanno vestito, e vestono ancora oggi, quella maglia. La squadra di Allegri in questo campionato di serie A si sta togliendo grandi soddisfazioni e sta cercando di lottare per la conquista dello scudetto.

Era solo un sogno fino a qualche mese fa, visti i tanti problemi che attanagliavano la rosa bianconera. E invece la Juventus sta sorprendendo con un rendimento elevato. La capacità del tecnico di far crescere nuovi talenti è sotto l’occhio di tutti, visto che ha portato in prima squadra tanti elementi della Next Gen. I tifosi insomma possono essere soddisfatti e continuare a sognare in grande.

Juventus, il paragone che non piace: tifosi scatenati sui social

Intanto sui social si sta parlando molto in queste ore di un servizio del Tg1 nel quale si è parlato di medicinali scaduti ma ancora efficaci ancora dopo la loro scadenza, e dunque dello spreco che viene effettuato dai consumatori.

Durante il servizio viene evidenziata la quantità di medicinali che finiscono annualmente nel cassonetto, sottolineando come tale quantità riempirebbe lo Juventus Stadium. Un paragone che non è andato assolutamente giù a tanti tifosi bianconeri che su X hanno espresso il loro malumore. “È risaputo che in Italia devi parlare della Juve per fare due ascolti” è uno dei tanti commenti sulla vicenda.