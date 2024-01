Giuntoli gli offre il rinnovo, due di picche Allegri-Juventus: “Addio”

Quale sarà il futuro per l’allenatore della Juventus Allegri? Il contratto in scadenza nel 2025 può essere rinnovato. Ecco la decisione dell’allenatore.

C’è la volontà da parte della società di proseguire il rapporto con Massimiliano Allegri. I segnali che arrivano dalla Continassa sono abbastanza chiari, c’è totale fiducia nel lavoro di Max che ha dimostrato delle doti importanti anche riguardo la crescita dei giovani talenti. In questa stagione, per esempio, oltre alle potenzialità di Yildiz, anche un altro giovane è stato inserito nella Prima Squadra come Nonge. Intanto, arrivano la decisione di Giuntoli sul rinnovo di contratto di Allegri con la Juventus: ecco la risposta del tecnico.

Continuano ad uscire fuori notizie di mercato che riguardano il futuro dell’allenatore della Juventus Allegri. L’attenzione massima del tecnico è rivolta al campionato, c’è una lotta serrata con l’Inter per il primo posto in Serie A. Ad oggi i bianconeri sono avanti, con un partita in più rispetto ai rivali nerazzurri. Ecco perché la classifica potrebbe sempre cambiare. Intanto, ci sono delle novità che riguardano la permanenza alla Juventus di Allegri.

Rinnovo Allegri Juventus: cosa c’è sotto, la rivelazione choc

Allegri è pronto a rinnovare con la Juventus? Ecco le ultimissime su questa trattativa.

L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, nel corso di un’intervista a TvPlay, ha detto la sua riguardo il futuro dell’allenatore Massimiliano Allegri.

“Il futuro di Allegri? C’è la volontà di allungare il contratto ad Allegri che ha saputo fare qualcosa di eccezionale. Ha fatto esordire tanti giovani valorizzandoli. Vivere con certe pressioni addosso non è facile, lui l’anno scorso ha dovuto occuparsi di tutto e non solo di campo. Era inevitabile perdere le staffe. Al di là del rapporto eccellente con Giuntoli bisogna sapere se Allegri vuole restare alla Juve anche l’anno prossimo”.

“Se dovesse vincere lo scudetto con una squadra nettamente inferiore all’Inter non so quale sarebbe la scelta di Allegri. Dopo tutte le difficoltà che ha passato negli ultimi due anni credo possa anche andarsene. Ma è una mia opinione: fossi nella Juve farei di tutto per tenerlo, sta facendo qualcosa di strepitoso. Ma non sono sicuro che lui voglia proseguire in bianconero“.