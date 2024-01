Juventus-Empoli, tegola per Allegri: il big non ci sarà

By

Grave assenza per la partita casalinga. Ecco che Allegri non avrà uno dei suoi titolari per la sfida contro i toscani.

Secondo le anticipazioni di ‘Romeo Agresti’, c’è il rischio concreto che Federico Chiesa salti il prossimo match della Juventus contro l’Empoli, gettando un’ombra sull’efficacia offensiva della squadra bianconera.

Il talentuoso esterno offensivo, protagonista di una stagione finora brillante, potrebbe vedersi costretto a saltare il prossimo match casalingo. La notizia, se confermata, rappresenterebbe una notevole perdita per la Juventus, che si appresta ad affrontare un momento cruciale della stagione.

Chiesa potrebbe non esserci per la sfida Juventus-Empoli

L’assenza di Chiesa potrebbe avere un impatto significativo sulla tattica di Allegri e sul potenziale offensivo della squadra. Il giocatore ha dimostrato di essere un elemento chiave nell’organico della Juventus, contribuendo con gol, assist e una presenza costante nel gioco offensivo della squadra. La sua assenza metterebbe a dura prova le risorse offensive della Juventus, specialmente considerando l’importanza della sfida contro l’Empoli per rimanere sempre in scia del primato in classifica.

In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali dalla Juventus e di conferme sull’indisponibilità di Chiesa, i tifosi e gli appassionati di calcio rimarranno con il fiato sospeso, pronti a seguire gli sviluppi di questa situazione.