La Juventus strapazza l’Inter: 432 milioni di euro sonanti

La Juventus strapazza l’Inter: i bianconeri sono il primo club italiano nella classifica dei ricavi. Inter e Milan guardano alle spalle

Il calcio italiano è lontano dalle big europee, lo sappiamo: i ricavi sono quelli che sono ed in questo modo è abbastanza difficile riuscire a investire anche sui calciatori che potrebbero far alzare in maniera importante il livello tecnico. Però, la Juve, è prima nel nostro Paese di questa speciale classifica.

Il risultato viene fuori dalla 27esima Football Money League, lo studio condotto da Deloitte che individua i venti club che hanno generato i maggiori ricavi a livello globale per la stagione 2022-23. La società piemontese è undicesima in questa speciale classifica, in crescita rispetto all’annata precedente dell’8%: in totale i ricavi della Vecchia Signora sono di 432milioni di euro.

Juventus davanti a Inter e Milan

C’è il Real Madrid in testa a questa classifica: la squadra di Ancelotti torna davanti a tutti dopo il 2018 con 831 milioni e con un aumento di 118 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Il Manchester City rincorre con 825, il Psg precede (801) di pochissimo il Barcellona (800) sul podio.

E le italiane? Bene il Milan che è passato dalla sedicesima alla tredicesima posizione con 385milioni di euro. Un posto indietro l’Inter, invariata rispetto agli anni scorso con un 23% in più e con 379milioni. ). Mentre il Napoli è una delle tre new entry di questa speciale classifica. La squadra di Aurelio De Laurentiis si attesta in 19esima posizione (267 milioni, +71%), davanti ad un altro ingresso inedito come l’Olympique Marsiglia che chiude la top 20. Quattro italiane insomma tra le prime venti, ma distanti e anche di molto rispetto a quelli che sono davvero i club in grado di generare enormi profitti.