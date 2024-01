Calciomercato Juventus, firma con opzione: Giuntoli apre un nuovo ciclo

Calciomercato Juventus, firma con opzione. Il direttore tecnico della Juventus è impegnatissimo. E non soltanto per acquisti e cessioni.

Il pensiero di Giuntoli è rivolto alle ultime operazioni di mercato. Moise Kean è ormai diretto in Spagna, nella capitale Madrid, sponda Atletico. Chissà se la sua imminente partenza verrà compensata con un nuovo ingresso nel reparto offensivo.

Un segreto che il direttore tecnico bianconero non rivelerà mai. Intanto però, nella sua agenda non compaiono soltanto nomi di agenti di giocatori da acquistare o da vendere. Vi è un’altra lista che riguarda altri agenti di altri giocatori. Per un’altra assoluta priorità.

I rinnovi contrattuali rappresentano un altro aspetto fondamentale del piano di risanamento della società bianconera. Rinnovi che seguono la duplice finalità di prolungare il vincolo dei prescelti con la Juventus, ma anche la possibilità si spalmare su più anni gli ingaggi più elevati, oggi non più sostenibili.

E se vi sono rinnovi che andranno ad interessare gli uomini di punta della formazione di Massimiliano Allegri quali Vlahovic, Chiesa o Rabiot, l’interesse del direttore tecnico bianconero è rivolto anche ai più giovani della rosa che si stanno dimostrando meritevoli di conferme a lungo termine.

E tra questi non vi è solo Kenan Yildiz.

Calciomercato Juventus, firma con opzione

Sistemare, mettere ordine anche in quella splendida nidiata di talenti che, nell’ultimo anno e mezzo, sembra aver riportato i colori più sgargianti all’interno di un ambiente annerito da inchieste, processi, penalizzazioni e conti in profondo rosso.

Vi è un altro talento che Giuntoli non vuole perdere, anzi. Ne ha parlato espressamente in un post, sul suo profilo X il giornalista, esperto di vicende bianconere, Mirko Di Natale:

“I club interessati a Luis Hasa sono Genoa e Verona. Il centrocampista, convocato in prima squadra nelle ultime settimane, è sempre molto vicino a rinnovare il suo contratto (scadenza 2024 con opzione per il 2025) con la Juve, ma in questo momento non ci sono riscontri sulla sua possibile cessione“.

Luis Hasa, trequartista di origini albanesi, nato a Sora, in provincia di Frosinone, ha compiuto 20 anni il 6 gennaio scorso. Campione d’Europa Under 19, dove è stato eletto miglior giocatore del torneo, è arrivato alla Juventus nel dicembre del 2022.

Il talento sorano è l’ennesimo profilo proveniente dalla Next Gen bianconera. Non ha ancora esordito in Serie A, ma l’evento sembra essere ormai prossimo. Come la firma sul rinnovo di contratto, perché Giuntoli e la Juventus un talento così non lo mollano di certo.