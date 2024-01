Juventus-Inter come Sinner-Djokovic, la stoccata di Allegri: “Permalosi”

Juventus-Inter come Sinner-Djokovic: la stoccata di Allegri arriva in conferenza stampa come al solito. Il video delle parole di Max

Abbiamo la sensazione che Massimiliano Allegri inizi realmente a pensare allo scudetto nonostante lui non lo abbia detto in questa stagione e nemmeno la settimana scorsa lo ha nominato. Ha alluso un poco alla situazione di classifica ma niente di più.

Oggi, in vista della gara di domani contro l’Empoli, Max ha parlato ovviamente anche di Inter-Juventus in programma la prossima settimana a San Siro, facendo un paragone tennistico dopo la vittoria di Sinner contro Djokovic all’Australian Open. “L’unica cosa che potrei dire che se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner e loro Djokovic”. Poi ci pensa un attimo, con dei tempi comici incredibili e sottolinea: “Ma non so eh però, sennò poi la prendono male, sono permalosi”.