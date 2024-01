La Juve sigilla un altro affare: arriva Pedro Felipe, ecco la formula

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo la Juventus: colpo a sorpresa per i bianconeri che prendono Pedro Felipe.

Arrivano delle novità di calciomercato riguardo la Juventus. Ecco l’ultima sorpresa di Manna e Giuntoli, che pescano dal Brasile il prossimo rinforzo dei bianconeri. Una mossa che conferma le ambizioni dei bianconeri che continuano a scommettere sui giovani talenti da plasmare.

Sempre attenta al mercato dei giovani talenti, la Juventus ha deciso di investire su un colpo in prospettiva. Ecco nuovi aggiornamenti su questo altro acquisto dei bianconeri, attesa in Italia nelle prossime ore. Si tratta di Pedro Felipe, paragonato – per caratteristiche fisiche – a Bremer. Un classe 2004 dal talento cristallino che dovrà essere valorizzato dallo staff tecnico della Vecchia Signora. Per lui un percorso già scritto: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: arriva un difensore, i dettagli

Sulla scia di Yildiz o Soulé, Iling, Miretti e Hujisen, la Juventus continua ad investire sui giovani. Dopo Adzic, prenotato per la prossima stagione, un altro talento è pronto per rinforzare la Next Gen. Si tratta di Pedro Felipe, difensore classe 2004 del Palmeiras. Il calciatore, a differenza del montenegrino, arriverà subito in bianconero per aggregarsi all’Under 23 di mister Brambilla. Acquisto non troppo dispendioso per le casse della Vecchia Signora che ha definito questo acquisto dal Palmeiras: ecco tutti i dettagli economici su questa trattativa.

Trattativa in fase di chiusura, quella che riguarda l’acquisto di Pedro Felipe che si unirà alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore brasiliano, prelevato dal Palmeiras, è considerato un talento in patria tanto da esordire con l’Under 20 verdeoro. Affare definito dall’area scout della Vecchia Signora, con il consenso di Giuntoli e Manna che hanno dato il benestare a questa trattativa di calciomercato. Possente e alto, circa 1.90, il giocatore è bravo nel duello aereo ed ha grandi doti di lettura nell’anticipo sull’avversario. Andrà plasmato per il calcio europeo grazie anche alla formazione dell’area tecnica bianconera che porterà Pedro Felipe alla Juventus Next Gen, con la speranza di arrivare in futuro in Prima Squadra come altri suoi compagni di squadra. Inizierà la prossima settimana il suo percorso alla Juventus con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Max Allegri, che è sempre attento ai giovani di qualità che militano nell’Under 23.