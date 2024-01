Zidane ritorna in panchina: nuovo club svelato in diretta

Quale sarà il futuro di Zidane? Annuncio improvviso riguardo la prossima destinazione del tecnico francese.

Aumentano le possibilità per quanto riguarda un ritorno in panchina di Zidane. Attualmente libero, l’ex centrocampista è in contatto per tornare subito. C’è l’annuncio che arriva dalla Francia che riguarda proprio il destino del tecnico.

Calciomercato: quale futuro per Zidane? Ecco la nuova destinazione

Ha suscitato interesse la dichiarazioni sul futuro dell’allenatore. “Zidane sta aspettando l’OM”, così il giornalista di RMS Sport Jérôme Rothen. Non aspetterà la Nazionale francese per altri cinque anni. “Al Real Madrid ci è già andato una seconda volta, non voleva andare in Inghilterra, e questo glielo ha confermato il suo amico Dugarry. Quindi resta l’Olympique Marsiglia. Sta aspettando l’OM”.