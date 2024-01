Accordo chiuso dopo Juventus-Empoli: fumata bianca Giuntoli

Calciomercato Juve, tutto fatto per il suo trasferimento: hanno messo il lucchetto all’affare

Il mercato è alle ultime battute ed in casa Juventus si stanno limando gli ultimi dettagli per il sempre più probabile prestito di Moise Kean all’Atletico Madrid. L’attaccante di Vercelli raggiungerà l’amico Alvaro Morata nella capitale spagnola.

La volontà di giocare di più, anche per non perdere l’opportunità di far parte della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti in vista degli Europei di Germania della prossima estate, è stata determinante per la scelta effettuata. Una scelta su cui, però, aleggia, un’incertezza.

In casa Juventus si sta vivendo una situazione che inizia a destare una certa preoccupazione. Quasi in coincidenza con il ventilato prestito di Moise Kean all’Atletico Madrid sono sorti nuovi problemi di natura fisica per Federico Chiesa.

L’attaccante bianconero ha avuto un inizio di 2024 assai travagliato. Ha giocato soltanto contro il Sassuolo e la Salernitana in Coppa Italia. L’attaccante azzurro, in stagione, si è già fermato cinque volte.

Calciomercato Juve, Chiesa condiziona Kean

Kean all’Atletico Madrid, dicevamo. Dopo il tira e molla andato avanti nei giorni scorsi, è arrivato il via libera definitivo alla positiva conclusione dell’affare.

Le parti avevano già raggiunto un accordo di massima nei giorni scorsi sulla base di un prestito oneroso. I Colchoneros verseranno nelle casse della Juventus 500 mila euro. Secondo quanto riferito da Relevo, Kean è atteso a Madrid già domani sera o al massimo lunedì mattina per sottoporsi alle visite mediche di rito ed apporre la firma sul suo contratto.