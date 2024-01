Accordo trovato con l’attaccante: Juve-Empoli comincia col botto

Accordo trovato con l’attaccante: poche ore prima di Juventus-Empoli ecco il colpo di mercato per la formazione di Davide Nicola

Sarà un pomeriggio importantissimo per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in attesa della sfida di domani sera dell’Inter sul campo della Fiorentina, potrebbe volare a +4 in classifica sulla formazione allenata da Simone Inzaghi. Anche se lo sappiamo che i nerazzurri avranno comunque, alla fine di questo weekend, sempre una partita in meno.

Vincere significherebbe tantissimo per i bianconeri. Direte voi, semplice contro l’Empoli. Ebbene no, non è così, per almeno un paio di motivi. Il primo è perché la formazione ospite ha bisogno di punti per cercare di raggiungere una salvezza difficilissima; il secondo è che i toscani hanno cambiato allenatore prendendo Nicola, uno capace e lo ha dimostrato negli anni scorsi, di piazzare delle rimonte incredibili. Insomma, un match da prendere con le pinze. In tutto questo c’è anche un’altra notizia che potrebbe dare dell’entusiasmo alla compagine ospite. Sembra infatti in chiusura una nuova operazione di mercato in attacco.

Accordo trovato con l’attaccante: l’Empoli prende Niang

Dopo Cerri prelevato dal Como, l’Empoli ha infatti praticamente chiuso per Niang, attaccante svincolato che ha un passato in Italia. Un colpo importante per Nicola, che per adesso ha utilizzato alla sua prima uscita contro il Monza il 3-5-2, ma che con un esterno del genere potrebbe decidere all’occorrenza di passare a quattro dietro e giocarsela con tre attaccanti.

Corsi sta facendo di tutto per dare al tecnico gli innesti giusti per il miracolo sportivo. Ma oltre il mercato servono ovviamente i punti, e l’Empoli li cercherà ovviamente anche nella serata torinese. La Juve deve affrontare la partita nel modo corretto, con l’approccio giusto e con la concentrazione massima. No, non sono ammessi passi falsi.