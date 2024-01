Calciomercato Juventus, cessione programmata: vola in Premier League

By

Calciomercato Juventus, cessione programmata. La sessione di mercato invernale si sta per esaurire, ma in casa Juventus si pensa già all’estate.

La sessione di calciomercato è agli sgoccioli. Per le società c’è ancora tempo e modo per assestare qualche colpo dell’ultimo minuto. La Juventus, dal canto suo, sembra già pensare alla prossima estate.

Al termine della stagione in corso, in casa Juventus, si tireranno le somme e da quel momento partirà la prima campagna acquisti-cessioni pianificata da Cristiano Giuntoli. Anche la prossima estate, però, la società bianconera dovrà attenzionare il bilancio.

Per cui i possibili acquisti dovranno, necessariamente, essere finanziati da altrettante, o maggiori, cessioni. Durante il mercato si dovranno valutare le offerte che arriveranno alla Continassa per i profili bianconeri più ricercati.

Per Kenan Yildiz la Juventus cercherà, nei limiti del possibile, di resistere alle offerte, per altri è soltanto una questione di prezzo e a quel punto la separazione sarà inevitabile. In questa stagione vi è un profilo della Juventus che sta incantando l’Europa.

Matias Soulé è arrivato alla Juventus nel gennaio del 2020. La ‘solita’ trafila accompagnata da una crescita continua. L’estate scorsa è passato in prestito al Frosinone e mai scelta si è rivelata più indovinata.

Nove reti e continue prestazioni di livello. Il talento argentino, classe 2003, ha richiamato, al Benito Stirpe di Frosinone, gli osservatori dei più importanti club europei. Il direttore sportivo dei gialloblù, Guido Angelozzi, ha più volte ‘allertato’ la Juventus.

Persino dall’Arabia Saudita si sono fatti vivi per il talento bianconero. Come raccontato da Tuttosport, il club saudita dell’Al-Ittihad ha presentato un’importante offerta. Soulé l’ha, però, rispedita al mittente.

Il talento argentino non ha intenzione di sbarcare in Arabia Saudita. Vuole proseguire con la maglia del Frosinone e chiudere in Ciociaria la sua esaltante stagione. La prossima estate sarà il momento delle grandi decisioni. Delle sue e della Juventus.

La Juventus sa che in estate il nome del talento argentino risuonerà forte e la società bianconera prevede che il suo futuro sarà in Premier League. Al momento la valutazione di Matias Soulé è attorno ai 30-35 milioni di euro. E Giuntoli si augura che cresca ancora.