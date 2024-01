De Paul a prezzo stracciato: colpo di coda Juventus

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: può arrivare a prezzo di saldo, ecco tutti i dettagli sul colpo De Paul.

Continuano a circolare voci di calciomercato che riguardano il centrocampista argentino, che in Italia ha vestito la maglia dell’Udinese. Attualmente all’Atletico Madrid, può chiudere in anticipo la sua esperienza in Spagna con Simeone pronto a lasciarlo partire ad un prezzo stracciato: ecco le ultimissime riguardo questo affare che può chiudersi nelle ultime ore di calciomercato invernale di gennaio 2024.

Quale sarà la prossima squadra di Rodrigo De Paul?

Calciomercato: occasione De Paul, ecco i dettagli

La Juventus, vorrebbe provare a parlare con l’Atletico di Madrid, non solo di Moise Kean, ma anche di Rodrigo De Paul. Il nome di Rodrigo De Paul è da tempo ricorrente nelle voci di trasferimento, soprattutto in casa Juventus. Il centrocampista argentino è stato più volte oggetto di interesse da parte dei bianconeri, che potrebbero riprovarci. Sebbene l’Atletico Madrid non sia immediatamente disposto a lasciar partire De Paul, non ha chiuso sull’argomento. Il problema è che i Colchoneros chiedono almeno 30 milioni di euro mentre la Juventus vorrebbe spendere la metà.