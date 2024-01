Juventus-Empoli, arrivano “guardie” in divisa allo Stadium: il video è virale

Cresce la tensione in vista del delicato impegno di campionato tra Juventus ed Empoli. Tra cori goliardici e sfottò, ecco cosa sta succedendo.

Saranno 90 minuti probabilmente decisivi nella corsa al vertice della Juventus quelli contro l‘Empoli. Una vittoria contro i toscani permetterebbe ai bianconeri di portare momentaneamente a quattro le lunghezze di distanza sull’Inter capolista.

Ad accendere la vigilia della sfida tra Vlahovic e compagni e i ragazzi di Nicola è stato nuovamente Max Allegri. Il tecnico livornese, che nelle ultime settimane sta rivestendo i panni di one man show, con una similitudine tennistica ha paragonato la Juve a Sinner e l’Inter a Djokovic. La chiosa di Allegri, che ha definito i nerazzurri “permalosi”, non è passato affatto inosservata. Quella lanciata nella conferenza stampa di ieri, però, è stata soltanto una delle diverse frecciate con cui Allegri nell’ultimo periodo sta provando a tastare il terreno. Al triplice fischio della sfida contro il Sassuolo, infatti, rispondendo ad una domanda sul cacciatore-lepre di Marotta, l’allenatore della Juve ha rincarato la dose, presentando la lotta Scudetto come una rincorsa ai “ladri” da parte delle guardie.

Frase che nei giorni scorsi, come prevedibile, è letteralmente impazzata sul web. Come documentato in un video pubblicato su X alcuni tifosi della Juventus sono in procinto di recarsi allo Stadium “vestendo” proprio i panni delle guardie, con tanto di cappello e divisa e cori ad hoc: “Siamo noi, siamo noi, le guardie dell’Italia siamo noi”.