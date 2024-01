Si chiude la telenovela Rabiot: pronto un contratto triennale

Calciomercato Juventus, ci chiude la telenovela Rabiot: per il francese è pronto un contratto triennale. Ecco quello che potrebbe succedere

Lo sappiamo: Adrien Rabiot ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno, rinnovato la scorsa estate soprattutto perché dentro a Juventus è rimasto Massimiliano Allegri. Non si è ancora parlato di quello che potrebbe essere il futuro del francese, però di certo c’è una cosa: Giuntoli lo vorrebbe tenere, eccome, in bianconero.

Il francese è un elemento fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri, e sarebbe fondamentale anche se arrivasse qualcun altro sulla panchina dei bianconeri. E Giuntoli, almeno secondo le informazioni di Paolo Bargiggia che ha parlato a TVPLAY, sembra avere decisamente le idee chiare.

Calciomercato Juventus, triennale per Rabiot

“Credo che Giuntoli abbia ragione che il mercato in entrata è chiuso, bisogna capire quando sbloccheranno Kean all’Atletico Madrid e basta. Alla Juve però c’è un certo ottimismo su un possibile rinnovo di Rabiot, non vuole dire certezza però la volontà è legarlo non soltanto di un anno ma almeno 2+1 o tre e la sua permanenza orienterebbe molto mercato. Ti può concentrare su un’altra mezz’ala forte come Koopmeiners mentre Soulé non credo vogliano tenerlo nella rosa ma venderlo per farci profitto”.

Se l’ultimo passaggio, quello su Suolè, non piace più di tanto ai tifosi bianconeri (bisogna vedere comunque se Giuntoli è della stessa opinione), è fondamentale invece quello su Rabiot: il francese, che questa sera contro l’Empoli non ci sarà e che ha messo nel mirino la sfida contro l’Inter della prossima settimana, è fondamentale per la Juve. Una sua permanenza potrebbe significare davvero tanto.