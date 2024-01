Calciomercato, capolavoro Juventus: “scambio” con l’Atletico

Calciomercato, la Juventus prepara un “doppio” affare. Il mercato bianconero potrebbe regalare ancora qualche inatteso sussulto, e non solo in uscita.

Cristiano Giuntoli ed il mercato della Juventus definitivamente chiuso. Se poi il direttore tecnico bianconero dica la verità lo scopriremo soltanto quando si chiuderà la sessione di mercato invernale.

Nel frattempo, però, non mancano le voci che si inseguono riguardo le possibili operazioni in entrata dei bianconeri. Alcune di queste voci si intrecciano a doppio filo con una trattativa in uscita che in queste ore sta interessando la Juventus.

Le ultime notizie parlano infatti di un Moise Kean appena arrivato a Madrid e pronto ad iniziare una nuova avventura nell’Atletico guidato da Diego Simeone. Avventura che durerà fino a giugno, poi Juventus e giocatore valuteranno se proseguire o meno il loro rapporto.

Per l’attaccante di Vercelli la possibilità di trovare più spazio in una squadra come l’Atletico Madrid che, oltre al campionato spagnolo, è ancora in corsa in Champions League. Ed il prossimo avversario degli spagnoli, agli ottavi della massima competizione europea, sarà l’Inter!

Atletico Madrid e Juventus hanno quindi trovato rapidamente un accordo per il passaggio del bianconero ai biancorossi spagnoli. Ma in Spagna c’è chi ritiene che la Juventus potrebbe chiedere qualcosa in cambio.

Se ti prestiamo un giocatore in un momento di difficoltà, tu potresti iniziare con noi una trattativa per un tuo giocatore che ci interessa molto. In parole molto povere potrebbe essere questo lo scenario ipotizzato da fichajes.net e che coinvolgerebbe Atletico Madrid e Juventus.

Secondo il media spagnolo quella che inizialmente era una semplice operazione che prevedeva il prestito secco dell’attaccante italiano, classe 2003, all’Atletico Madrid, si starebbe lentamente trasformando in qualcosa di decisamente più complesso.

La Juventus, infatti, starebbe tentando di cogliere la palla al balzo, rappresentata dal prestito di Kean, e tentare di avviare una trattativa con gli spagnoli per un profilo di centrocampo inseguito da tempo, fin dagli anni in cui Rodrigo de Paul militava in Serie A, con un’altra maglia bianconera, quella dell’Udinese.

Per il 30enne centrocampista argentino non vi è alcuna possibilità di un trasferimento alla Juventus in questa sessione di mercato. La Juventus, però, sempre secondo gli spagnoli, proverebbe a gettare le basi per una trattativa da chiudere poi la prossima estate.

Per l’Atletico Madrid Rodrigo de Paul rappresenta un giocatore importante, ma la prossima estate il club spagnolo potrebbe essere pronto ad ascoltare importanti offerte. Anche l’eventuale proposta della Juventus. Purché sia importante davvero.