Nuova big per Jonathan David: che beffa per la Juventus!

La Juventus ha una nuova rivale nella corsa a Jonathan David e naturalmente si tratta di un club di Premier League

La Juventus ha frenato inaspettatamente in casa contro l’Empoli, sprecando una grande possibilità di mantenere il vantaggio in classifica sull’Inter.

In vista del 4 febbraio, quando la squadra di Allegri farà visita ai nerazzurri a San Siro, l’Inter ha la possibilità già di riprendersi la vetta con un partita ancora da recuperare. Il pareggio dei bianconeri, però, non toglie nulla al percorso che senza dubbio è quello giusto. I veterani stanno aiutando la crescita dei più giovani e le prospettive sono certamente rosee. Intanto in chiave mercato c’è ancora qualcosa da mettere a punto, sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Vanderson in chiave Juve, terzino destro del Monaco. Un nome che, però, non tramonta è quello di Jonathan David, attaccante seguito con particolare attenzione dalla dirigenza.

Juventus, il Chelsea si iscrive alla corsa per Jonathan David

Il Chelsea, come sottolinea telefoot, è uno dei club sulle tracce del centravanti canadese Jonathan David.

Il suo nome ultimamente è finito dietro nelle gerarchie di molti club ma durante l’ultima sessione estiva di calciomercato è stato uno degli attaccanti più allettanti. Anche la Juventus ha sondato a lungo il suo profilo, soprattutto durante il periodo in cui Dusan Vlahovic sembrava ad un passo dall’addio. Negli ultimi mesi la situazione attaccanti in casa Juventus è decisamente cambiata. Vlahovic ha riacquisito centralità nell’undici di Allegri, Chiesa è alle prese con continui problemi fisici, Milik resta un panchinaro di lusso e Moise Kean ha appena lasciato Torino per una nuova esperienza all’Atletico Madrid, in prestito fino a giugno.

🚨 Chelsea are among clubs who are closely observing the situation of Lille striker Jonathan David. ~ @telefoot_TF1 pic.twitter.com/9109D1C0ct — Vince™ (@Blue_Footy) January 28, 2024

Insomma, le gerarchie in attacco sono cambiate e senza l’uscita di un big per la Juventus sarà difficile pensare di poter arrivare a Jonathan David. In questa fase l’inserimento del Chelsea potrebbe indirizzare molto il destino del giocatore che certamente è pronto al grande salto in una big.