By

Il ritorno di Douglas Costa: annuncio UFFICIALE. Il mercato abbraccia tutti i continenti e giocatori di tutto il mondo. C’è anche l’ex Juve.

Il mercato avvolge, e coinvolge, tutti i paesi di tutti i continenti. Il mondo pallonaro è sempre in schizofrenico movimento alla ricerca dell’affare irrinunciabile ed imperdibile.

E mentre la Juventus sembra aver chiuso il suo mercato, almeno in entrata, un suo grande ex annuncia la sua nuova avventura. E’ arrivato alla Juventus nel 2017 dal Bayern Monaco. La formula è quella del prestito, 6 milioni di euro, con diritto di riscatto.

Quella Juventus aveva in panchina, oggi come allora, Massimiliano Allegri. Il tempo di ambientarsi e Douglas Costa è diventato un protagonista assoluto di quella annata. Campionato e Coppa Italia. La Juventus lo ha riscattato per 40 milioni di euro.

Le altre due stagioni si sono rivelate meno brillanti anche a causa di alcuni problemi fisici. Alla fine, per Douglas Costa, si contano tre stagioni in bianconero con tre scudetti, l’ultimo con Maurizio Sarri in panchina. L’ultimo anche dello straordinario decennio sotto la presidenza Agnelli.

Il ritorno di Douglas Costa

Il 33enne estroso esterno brasiliano è di nuovo sulle prime pagine sportive poiché in queste si è perfezionato il suo passaggio al Fluminense, club vice-campione del mondo.

Per l’ex bianconero finalmente il ritorno in Brasile. Un momento atteso e per questo ancora più emozionante. Dopo tanta Europa, a casa. La gioia la si legge nelle sue parole apparse sul sito ufficiale del club brasiliano:

“E’ una sensazione unica, era qualcosa che cercavo nella mia carriera“, così è scritto sul sito del Fluminense. Prosegue Douglas Costa: “Dopo un po’ di tempo volevo tornare in Brasile. Il Fluminense è una combinazione perfetta. Quello che cerco io, lo cerca anche il club“.

Nei giorni scorsi il nome dell’esterno brasiliano era stato accostato alla Juventus, come ipotesi dell’ultimo minuto, a costo zero. Ma gli obiettivi delle due parti sembrano decisamente altri. Il Brasile riabbraccia Douglas Costa. E la Juventus abbraccerà qualcuno in piena Zona Cesarini?