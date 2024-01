Rinnovo fino al 2028: dalla Juve al Milan, cambia tutto

Pronto il rinnovo fino al 2028 per il gioiello che si allontana dalla Juventus: il punto sul terzino

Il calciomercato invernale sta per concludersi e la Juventus sta ancora cercando di sondare il terreno per alcuni obiettivi.

L’arrivo di Tiago Djalò non ha fermato la voglia del club bianconero di rinforzare la rosa. Sia Giuntoli che Manna sono a lavoro non solo per gennaio ma anche in chiave giugno. Uno dei nomi più caldi degli ultimi tempi è quello di Vanderson, terzino brasiliano del Monaco, scuola Gremio. Un profilo molto interessante soprattutto a livello tecnico e con qualità offensive importanti.

Juventus, Vanderson verso il rinnovo fino al 2028 col Monaco

Negli ultimi mesi il nome di Vanderson si è fatto concreto anche per la Juventus che ha esigenza di rinforzare la corsia destra dove spessa si è ritrovata ad adattare McKennie.

Si tratta del terzino brasiliano classe 2001 del Monaco. Negli ultimi tempi le voci di mercato sui di lui si sono fatte sempre più presenti, non solo per l’interesse della Vecchia Signora, ma anche per quello del Barcellona. Il Monaco è consapevole di avere tra le mani un grandissimo talento che vuole cercare in tutti i modi di proteggere. In questa stagione di Liga ha collezionato 2 gol e un assist e le sue prestazioni stanno crescendo in maniera esponenziale. Il club francese è vicina all’accordo per il rinnovo di Vanderson, come sottolineato da Footmercato.

🚨🔴⚪️#ASM #Mercato

▪️ Vanderson va prolonger son contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2028 (@LigASM_ first)

▪️ l’ASM sécurise son latéral droit international 🇧🇷 qui était courtisé notamment par le Barçahttps://t.co/acT5qswaiL pic.twitter.com/A0m5Gv3Haw — Sébastien Denis (@sebnonda) January 28, 2024

Il contratto di Vanderson è in scadenza a giugno 2027 ma con le tante squadre pronte a contenderselo, il Monaco vuole avere una sicurezza maggiore con l’estensione di un altro anno, fino al 2028. Questo non significa che il giocatore sarà blindato. In caso di offerta considerevole, il club francese dovrà necessariamente valutarla e prenderne atto. Certo è che il rinnovo aumenterà le possibilità di vederlo ancora con la maglia del Monaco, diminuendo le chance di approdo in Italia e quindi alla Juventus.