Trattenuta Ranieri-Bastoni, rigore negato alla Fiorentina: sentenza Marelli

Fiorentina-Inter, fa discutere il contatto non ravvisato nel cuore dell’area di rigore viola per un contatto ai danni di Ranieri.

Prima mezz’ora assolutamente intensa al Franchi nel primo tempo di Fiorentina-Inter. I nerazzurri sono meritatamente in vantaggio grazie all’incornata di Lautaro Martinez, abile a divincolarsi nel cuore dell’area di rigore Viola.

Gli uomini di Italiano, però, protestano per un contatto non ravvisato dal direttore di gara Aureliano. Uno spiovente ben indirizzato nel cuore dell’area di rigore dell’Inter avrebbe pescato Ranieri, impegnato in un corpo a corpo con Bastoni. Il difensore nerazzurro, inizialmente trattenuto da Ranieri, ad un certo punto si disinteressa completamente della sfera e tocca il centrale Viola, dopo averlo cinturato. Situazione molto al limite perché all’inizio la trattenuta è reciproca. Aureliano non ravvisa gli estremi per il fallo giudicando insufficiente l’intensità della trattenuta. L’arbitro non è stato richiamato al VAR.

Secondo il commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli, però, c’erano tutti gli estremi affinché l’arbitro andasse a rivedere l’episodio al monitor. Seguiranno polemiche.