“Allenatore trombone”: Allegri inchiodato per Yildiz

Una ‘sentenza’ che non è passata inosservata. Ecco cosa è stato detto post sfida contro l’Empoli: i dettagli della situazione.

Nella trasmissione in diretta su TvPLAY, Paolo Bargiggia ha espresso apertamente le sue critiche nei confronti dell’allenatore della Juventus, Max Allegri, per la gestione del giovane talento Yildiz durante l’ultima partita.

Il giornalista sportivo ha accusato Allegri di aver fatto una scelta conservatrice nel non far giocare Yildiz, evidenziando che una diversa decisione avrebbe potuto influenzare positivamente l’andamento della partita. Bargiggia non si è limitato alle decisioni tattiche in campo, ma ha anche analizzato le dichiarazioni rilasciate da Allegri dopo la partita, definendolo “Un po’ un allenatore trombone, sono cose da caserma e devono essere superate“.

Bargiggia a TVPLAY: “C ose da caserma che devono essere superate”

L’aspetto centrale delle critiche di Bargiggia riguarda la non inclusione di Yildiz nella formazione titolare. Il giornalista sostiene che se il giovane talento avesse giocato dall’inizio, la Juventus avrebbe potuto ottenere i tre punti in quella partita specifica. Le sue critiche evidenziano un disaccordo sulle scelte di Allegri e suggeriscono che l’allenatore avrebbe dovuto adottare una prospettiva più audace nella gestione della squadra.

La ‘polemica’ sollevata da Bargiggia evidenzia un dibattito aperto sulla tattica e la gestione dei giocatori da parte di Allegri, con opinioni divergenti sulla scelta di lasciare Yildiz fuori dalla formazione.