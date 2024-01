Calciomercato Juventus, firma e riparte subito: affare promozione

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero decidere di rinnovare il prestito se il club dovesse restare in massima serie.

Ieri sera la Juventus si è ritrovata nuovamente al secondo posto della classifica della Serie A: l’Inter ha portato via i tre punti da Firenze – match deciso dal solito Lautaro Martinez – ed ha effettuato il temuto controsorpasso nei confronti dei bianconeri, che la scorsa settimana erano volati in vetta approfittando dell’impegno dei nerazzurri nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

La squadra allenata da Simone Inzaghi ha un punto in più ma potenzialmente potrebbero essere quattro, visto che ha disputato una gara in meno rispetto alla Signora. Diventa fondamentale, a questo punto, andare a punti nell’attesissimo big match di domenica prossima, una sfida che può valere una stagione. La Juventus sarà ospite proprio dell’Inter a San Siro: in caso di vittoria da parte dei nerazzurri si potrebbe parlare già di mini-fuga, mentre se gli uomini di Massimiliano Allegri dovessero fare il colpaccio tutto resterebbe com’è e la pressione su Lautaro e compagni salirebbe vertiginosamente. Intanto a smorzare la tensione per il derby d’Italia ci pensa il mercato: il gong è sempre più vicino e i tifosi (non solo quelli bianconeri) sognano il classico colpo last-minute.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge resta al Frosinone?

Cristiano Giuntoli è al lavoro per sistemare il centrocampo, il reparto dove allo stato attuale la coperta e più corta. E lo si è visto chiaramente nella sfida di sabato con l’Empoli.

Ma il direttore sportivo della Juve è molto attivo anche per quanto riguarda le operazioni in uscita, soprattutto quelle che potrebbero concretizzarsi a giugno. Nelle ultime settimane sono arrivate numerose offerte per i baby bianconeri, anche per chi al momento è in prestito altrove, come i vari Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge. Il brasiliano, come ha rivelato Daniele Longo di Calciomercato.it, sta crescendo partita dopo partita a Frosinone e la sensazione è che possa sbocciare da un momento all’altro. Ecco perché Giuntoli vorrebbe allungare il contratto fino al 2026 e poi rinnovare il prestito con il club ciociaro (in caso di salvezza ovviamente).