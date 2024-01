Calciomercato Juventus, visite mediche superate: firma in arrivo

C’è ancora qualche giorno di tempo per la Juventus per portare a termine le trattative di calciomercato in questo mese di gennaio.

I tifosi bianconeri si aspettavano qualche investimento in più da parte della dirigenza in questa sessione invernale dei trasferimenti. Tuttavia lo sguardo di Giuntoli è rivolto non solo al presente ma anche alle prossime stagioni.

La Juventus è andata alla ricerca di calciatori che potrebbero essere i titolari della squadra del domani. Sarà in estate che il club farà gli investimenti più onerosi. Nel frattempo però non bisogna dimenticare che la squadra allenata da Massimiliano Allegri sta lottando per un obiettivo importante. Non solo la conquista del piazzamento utile per la partecipazione alla prossima Champions League, ma anche un sogno chiamato scudetto. Domenica prossima allo scontro diretto con l’Inter di Simone Inzaghi rappresenta un crocevia fondamentale per una Juve che non veste certo i panni della favorita e che nel frattempo ha anche perso il primo posto in classifica.

Juventus, Kean firma fino a giugno con l’Atletico

Come dicevamo ci stiamo avviando agli sgoccioli di questa sessione invernale, con la Juventus che sta per chiudere ufficialmente un’altra cessione. Ormai da qualche giorno Kean è molto vicino al trasferimento all’Atletico Madrid e ieri sera era già sugli spalti a vedere dal vivo i suoi nuovi compagni.

Moise Kean ha superado los exámenes médicos. Mañana firmará con el Atlético hasta junio. ✅🇮🇹 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 29, 2024

Non ci sono più dubbi sul fatto dunque che sarà un nuovo giocatore a disposizione di Simeone. Come ha spiegato Matteo Moretto Kean ha svolto e superato le visite mediche e domani mattina firmerà il contratto che lo legherà ai colchoneros fino al prossimo mese di giugno. Prestito oneroso per lui, con la Juve che incasserà una somma attorno ai 500mila euro.