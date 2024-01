Clamoroso ritorno alla Juventus: c’è il sì di Allegri

Il ritorno, adesso, avrebbe il benestare direttamente dal mister Allegri. Tutto quello che potrebbe succedere in dettaglio.

Il mercato della Juventus sembra avvicinarsi alla chiusura, ma le voci di un possibile colpo last minute tengono ancora alta l’attenzione dei tifosi. Nel frattempo, una rivelazione de ‘La Repubblica’ svela un retroscena interessante riguardo a due centrocampisti che hanno suscitato l’interesse di Max Allegri: Phillips e Henderson.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Allegri avrebbe espresso un netto dissenso rispetto alla possibilità di portare a Torino Phillips e Henderson. Il tecnico bianconero, pur riconoscendo le qualità dei due centrocampisti, avrebbe chiesto alla dirigenza juventina di non proseguire nelle trattative per evitare di rompere l’equilibrio già presente nello spogliatoio. Il timore di Allegri sembrerebbe essere legato alla possibile reazione dei giocatori già presenti in rosa, con il rischio di creare tensioni e disarmonie nel gruppo. La scelta di Allegri di frenare le trattative per Phillips e Henderson sembrerebbe quindi motivata più da una strategia di gestione del gruppo che da dubbi sulle capacità dei due centrocampisti. In contrasto con questa situazione, sembrerebbe che Allegri sia favorevole a un possibile ritorno di Federico Bernardeschi. Il giocatore, già noto all’ambiente juventino, non creerebbe problemi di adattamento e sarebbe disposto a non pretendere la titolarità, il che renderebbe il suo ritorno più agevole in termini di gestione dello spogliatoio.

Allegri apre al ritorno di Bernardeschi

Il mercato, però, è sempre pieno di sorprese e la Juventus potrebbe ancora riservare qualche colpo last minute.

La situazione è in evoluzione e resta da vedere se ci saranno nuovi sviluppi prima della chiusura ufficiale della finestra di mercato. La tifoseria resta in attesa, sperando in un finale di calciomercato all’altezza delle aspettative. Certamente il profilo di Bernardeschi potrebbe dare quell’equilibrio che già sembra esserci visto il suo passato e il forte legame con l’ambiente bianconero.