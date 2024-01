Conte-Juventus, scelta fatta: cifre nero su bianco, tutti i dettagli

Conte-Juventus, la scelta è stata fatta. Ecco le “cifre” del possibile ritorno a Torino del tecnico salentino. La situazione

In queste ultime settimane si stanno facendo un poco più insistenti le voci di un possibile addio di Massimiliano Allegri alla fine della stagione. Niente di così eclatante, a dire il vero, però qualcosa sembra possa bollire in pentola. Una situazione che a quelli che stimano il livornese che, oggettivamente, con una squadra dimezzata dalle assenze e ricca di giovani sta facendo un lavoro straordinario, non è che piace più di tanto.

Ma questo è e noi questo riportiamo. E in queste ore si parla anche di un possibile ritorno di Antonio Conte. L’ex bianconero, che ha chiuso al Tottenham per adesso la sua esperienza in panchina e che attende la chiamata giusta, per adesso ha detto di no alle offerte in corsa. Vuole prendere una squadra dall’inizio della stagione e secondo molti esperti di mercato attende solamente la chiamata della Juventus. Che però, almeno secondo quanto riportato da Momblano, non arriverà.

Conte-Juventus, affare impossibile

Secondo il giornalista infatti, abituato a dare numeri e percentuali, c’è lo 0,001% di un possibile ritorno di Conte in bianconero. Impossibile quindi, con la Juve che ovviamente in questo caso potrebbe e dovrebbe continuare con Massimiliano Allegri sulla panchina. Sarebbe in questo momento la scelta più logica, visto il cammino che il tecnico livornese sta facendo.