Juventus, anche la Fiorentina bussa: asta in Serie A per il gioiello

La Fiorentina si iscrive alla corsa per uno dei volti copertina della Serie A: asta con la Juventus

Il mercato invernale sta per concludersi ma ancora potrebbe esserci qualche sorpresa da raccontare in questi ultimi giorni.

La Juventus, così come altre big di Serie A, sta seguendo da vicino il trascinatore del Genoa, Albert Gudmundsson, perno della squadra di Alberto Gilardino. Dopo una stagione da protagonista in Serie B, sta risultando decisivo anche in Serie A con la maglia del Grifone. Il classe ’97 islandese ha collezionato 9 gol e 2 assist n questa prima parte di stagione e partita dopo partita sta incantando la Serie A. Predilige il ruolo di trequartista, ma spesso Gilardino lo utilizza da seconda punta alle spalle di Retegui. Juventus e Inter lo stanno sondando con particolare attenzione ma di recente un altro club italiano si sarebbe inserito.

Tutti pazzi per Gudmundsson: la Fiorentina si iscrive alla corsa e sfida la Juventus

Come riportato da Gianluigi Longari, Gudmundsson sta diventando un’idea concreta per la Fiorentina.

La sua cessione dipenderà dall’eventuale arrivo di Vitinha al Genoa. La trattativa per il classe 2000 dell’Olympique Marsiglia è ben indirizzata e già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità.

🚨 Il sogno della #Fiorentina è #Gudmundsson. Il #Genoa lavora con #OM per chiudere #Vitinha. Se l’arrivo del portoghese andasse in porto i viola cercherebbero l’assalto. — Gianluigi Longari (@Glongari) January 29, 2024

L’arrivo del portoghese a Genova, però, non è detto che porti alla cessione di Gudmundsson, almeno non in questi ultimi giorni di gennaio. Il suo contratto col Grifone è in scadenza a giugno 2027 ma il club ligure è consapevole che sarà difficile trattenerlo.