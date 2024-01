Niente Felipe Anderson: il nuovo esterno della Juventus è clamoroso

Novità di calciomercato per la Juventus: sfuma Felipe Anderson, Giuntoli punta un altro esterno che gioca in Italia.

Continuano a circolare voci riguardo il nuovo acquisto della Juventus. L’esterno che Giuntoli prenderà non sarà Felipe Anderson. C’è un altro nome, clamoroso, che il direttore sta trattando. Valutazioni in corso da parte della società che sta provando a strappare il big alla concorrente per la zona Champions. Investimento oneroso, ma necessario, che potrebbe portare il calciatore a vestire la maglia dei bianconeri per la prossima stagione. Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato.

Il direttore sportivo della Juventus guarda al mercato italiano per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. E’ uscito fuori un nome nuovo per quanto riguarda l’esterno. Dopo Felipe Anderson, accostato ai bianconeri perché in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024, c’è un altro calciatore che è entrato nel mirino della Vecchia Signora.

Nuovo esterno Juve: sorpresa assoluta, ecco chi arriva

C’è un nuovo profilo che è entrato, prepotentemente, nella lista mercato della Juventus. A sorpresa, infatti, Giuntoli dopo Felipe Anderson, è pronto a portare alla Juve Zaccagni della Lazio. L’affare può sbloccarsi nel corso della prossima sessione estiva. Il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2025, senza rinnovo può lasciare i biancocelesti e andare in un’altra big di Serie A come la Juventus, che ha mostrato grande interesse verso l’ex Hellas Verona. Giuntoli è un grande estimatore dell’esterno: ecco le ultime su questa trattativa.

Nel corso del programma televisivo La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione riguardo il mercato della Juve. Nel mirino c’è un altro giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

“Non c’è solo Felipe Anderson nel mirino della Juventus. I bianconeri non sono del tutto convinti sul brasiliano, che continua a chiedere come ingaggio 4 milioni. C’è stato un contatto con i dirigenti bianconeri che non sono disposti a spingersi oltre i 3. Intanto, valutano altri nomi per il mercato degli esterni. Un altro giocatore che può interessare alla Juventus è Mattia Zaccagni. Anche lui, ha difficoltà a rinnovare il contratto con la Lazio che è in scadenza a giugno 2025. In caso di addio di Federico Chiesa, i bianconeri potrebbero farsi sotto e prendere il calciatore dalla Lazio. Alcuni intermediari sono a lavoro per questa trattativa, confermando a Lotito l’interesse della Juve per Zaccagni”.