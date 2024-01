Nuovo allenatore e richiesta lampo: Chiesa lascia la Juventus

Quale sarà il futuro di Chiesa alla Juventus? Arrivano degli importanti aggiornamenti di calciomercato relativi al destino dell’attaccante, alle prese con la delicata questione del rinnovo di contratto.

In scadenza nel 2025, il futuro di Chiesa alla Juve è tutto da scrivere. L’esplosione di Yildiz potrebbe aprire a nuovi scenari di mercato che possono interessare anche l’ex Fiorentina. I prossimi mesi saranno decisivi e molto dipenderà anche dal futuro allenatore della Juventus.

Calciomercato: quale futuro per Chiesa? Le ultime notizie

“Alla Juventus c’è un calciatore che potrebbe andare via. Si tratta di Federico Chiesa. Non sappiamo se ciò dipenderà dalla conferma o meno di Allegri in panchina. Intanto, il rinnovo di Chiesa tarda ad arrivare. Il ragazzo guarda fuori dai confini italiani, osserva per il suo futuro la Premier League. Tra le squadre interessate c’è il Manchester United con cui già c’è stato un primo contatto. La prossima estate sarà decisiva anche perché i Red Devils non hanno sciolto le riserve riguardo Ten Hag. Bisognerà capire chi sarà il prossimo manager del Manchester United. Intanto, Chiesa ha confermato al suo agente Fali Ramadani di non voler andare al Newcastle che è un altro club che s’era interessato allo juventino”, così il giornalista Ciro Venerato alla Domenica Sportiva.