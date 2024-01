Allegri out, ribaltone Juventus: nuovo allenatore svelato in diretta

Allegri out, la conferma del tecnico livornese a fine stagione non è scontata e non dipenderà solo dai risultati.

In queste ore, a farla da protagonista, è il mercato. La Juventus sta provando a regalare un altro acquisto a Massimiliano Allegri dopo aver prelevato il difensore centrale portoghese Djalò dal Lille. Al tecnico livornese serve come il pane un centrocampista per coprire quelle falle lasciate scoperte da Paul Pogba e Nicolò Fagioli: il primo sospeso per la vicenda del doping, il secondo squalificato fino a maggio per aver scommesso sul calcio su siti illegali.

Si continua a parlare di Giacomo Bonaventura come soluzione low cost, in attesa poi di fare il colpaccio a giugno, quando magari il club sarà sicuro di poter contare sugli introiti della Champions League (la qualificazione alla “nuova” coppa dalle grandi orecchie non dovrebbe essere in discussione). L’esperto centrocampista della Fiorentina è in scadenza di contratto, non è convinto del rinnovo che gli ha proposto la società gigliata e sta valutando con una certa attenzione la proposta bianconera, filtrata tramite i suoi agenti.

Allegri out, Trevisani: “Se sarà addio pronto Thiago Motta”

Resta ad ogni modo un’operazione complessa, visto che la Fiorentina non vuole privarsi così su due piedi di un titolarissimo. E che in stagione ha già segnato un buon numero di gol.

Secondo i rumors sarebbe stato proprio Allegri, che conosce bene il calciatore, a contattarlo nel tentativo di convincerlo ad accettare il progetto bianconero. Il tecnico livornese crede allo scudetto e vuole fare il possibile per arrivare in primavera con le speranza tricolore ancora intatte. Sa di giocarsi molto: nel caso in cui la Juventus dovesse chiudere di nuovo la stagione con zero titoli la conferma non sarebbe scontata. Nel frattempo il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha tirato fuori il nome di un possibile sostituto di Allegri durante la trasmissione “Cronache di spogliatoio”: “Per me se va via lui, alla Juve arriverà Thiago Motta“, ha detto, confermando l’indiscrezione del nostro sito.