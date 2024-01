Allegri si muove di persona per portarlo a Torino: game over Juve

Allegri si muove di persona per portarlo alla Juventus: ma il muro è alzato e non sembrano esserci possibilità. Salta il colpo in mezzo al campo

Si sarebbe mosso di persona Massimiliano Allegri per portarlo alla Juventus, convinto che per la seconda parte di stagione potesse essere il colpo giusto per la sua squadra. Ma non c’è stato nulla da fare. E rispetto alle notizie che sono uscite fuori nella giornata di ieri, la manifestazione di interesse è datata da sabato scorso.

Il mercato dei bianconeri non è finito. Dopo il pareggio interno contro l’Empoli la Juve a quanto pare ha capito che per cercare di rimanere agganciata all’Inter deve cercare il colpo a centrocampo, in quel reparto che nel corso della prima parte di annata e per motivi diversi ha perso prima Pogba e poi Fagioli. Miretti non convince del tutto, e i giovani danno sì freschezza ma peccano d’esperienza, quella che serve per cercare di portare a casa dei risultati importanti in partite che si erano messe male come quella contro i toscani.

Allegri per Bonaventura, muro viola

Ed è da leggere in questo senso l’interesse bianconero per Bonaventura della Fiorentina. Secondo le informazioni che sono state riportate da Alfredo Pedullà per il giocatore si è mosso direttamente l’allenatore, cercando di convincere il giocatore ad accettare la proposta. Probabilmente la mezzala, che può giocare anche alle spalle delle punte, avrebbe detto di sì, ma si è alzato in maniera inesorabile il muro della Fiorentina che ha stoppato immediatamente la situazione.

Niente da fare, quindi, almeno per ora. Chissà, magari un altro tentativo la Juve lo potrebbe fare nelle prossime ore, proprio a ridosso della chiusura delle operazioni. Ma non è detto ovviamente che questo possa andare in porto.