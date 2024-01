Everest da scalare per la Juve: firma e clausola da 100 milioni

Everest da scalare per la Juve, Giuntoli potrebbe depennare il suo nome dalla lista: adesso diventa tutto più complicato.

Dopo l’ultimo fine settimana la Juventus si è nuovamente ritrovata al secondo posto: l’Inter, che ha avuto la meglio nel posticipo domenicale con la Fiorentina, ha controsorpassato i bianconeri, arrivando allo scontro diretto di domenica prossimo con un punto in più rispetto alla squadra di Massimiliano Allegri.

La “colpa” è del mezzo passo falso della Juve nella sfida di sabato scorso con l’Empoli, con i toscani che, a sorpresa, hanno portato via un punto dallo Stadium, interrompendo la striscia vincente della Signora. L’obiettivo di Allegri e dei suoi uomini è voltare subito pagina, preparandosi al meglio ad un match, quello di San Siro, che può valere una stagione. La Juventus non partirà favorita ma in questi mesi ha dimostrato di poter tenere testa alla corazzata di Simone Inzaghi. Servirà lo stesso spirito dell’andata, quando Vlahovic e compagni riuscirono a fermare i nerazzurri (finì 1-1). Un atteggiamento troppo attendista potrebbe rivelarsi controproducente ma il tecnico livornese di certo non disdegnerebbe un altro pari, tenendo conto che l’Inter deve ancora recuperare una gara.

Nel frattempo Allegri aspetta novità dal mercato. La speranza del tecnico bianconero è che prima del gong arrivi un un “regalo” da parte del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

🚨🇺🇦 EXCL: Georgiy Sudakov agrees on new long term deal at Shakhtar Donetsk! Agreement has been reached.

New deal will be valid until June 2029.

❗️ Understand it will include release clause worth more than €100m.

One to watch in the summer, top talent on list of many clubs. pic.twitter.com/2OaLgipJSd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024