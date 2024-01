Bonaventura ha scelto la Juventus, la Fiorentina dice no: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, il giocatore viola ha scelto la Juventus, ma la Fiorentina non sembra convinta: ecco il motivo.

Il centrocampista italiano, Giacomo Bonaventura, si trova al centro di una controversia contrattuale tra la Juventus e la Fiorentina. Nonostante il desiderio del giocatore di unirsi alla Vecchia Signora, la Fiorentina sembra opporsi fermamente a questa possibilità. Nel frattempo, il calciatore ha deciso di non prolungare il suo contratto, che comunque si rinnoverà automaticamente per un altro anno con una clausola basata sulle presenze.

La Fiorentina dice no all’addio di Bonaventura

Nonostante le intenzioni di Bonaventura, la Fiorentina ha confermato la sua resistenza a lasciar andare il centrocampista. La situazione è complicata dalla decisione del calciatore di non prolungare il suo contratto attuale. Tuttavia, è importante notare che il contratto si rinnoverà automaticamente per un altro anno con una clausola legata al raggiungimento di una percentuale di presenze. La Fiorentina sembra determinata a trattenere il giocatore e a sfruttare la clausola contrattuale per garantire il suo contributo anche nella prossima stagione. Tuttavia, la Juventus potrebbe essere ancora interessata a Bonaventura e potrebbe cercare di negoziare con la Fiorentina per raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Nel frattempo, c’è un altro nodo da sciogliere per la Fiorentina, che sta cercando di chiudere l’affare con Gudmunsson. Questo potrebbe avere un impatto sulle dinamiche di mercato della squadra, influenzando le decisioni riguardanti Bonaventura. La vicenda continua a evolversi, e sarà interessante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a convincere la Fiorentina a cedere Bonaventura o se il calciatore accetterà di rimanere con la squadra viola nonostante il suo desiderio di vestire i colori bianconeri.