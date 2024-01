Juventus, sfuma un altro colpo: ha scelto il Barcellona, già in città per la firma

Sfuma un altro colpo per la Juventus: il gioiello ha scelto il Barcellona, già in città per gli ultimi dettagli e la firma

Nelle ultime settimane in ottica Juventus è venuto spesso fuori il nome di Lucas Bergvall, talento svedeseclasse 2006.

I bianconeri lo hanno sondato a lungo ma in queste ore il suo futuro sembra essersi delineato. Il ragazzo vestirà la maglia del Barcellona, salvo clamorosi colpi di scena, e la giornata di oggi è stata decisiva. Bergvall è già in città per concludere gli ultimi dettagli con la dirigenza catalana e firmare il nuovo contratto con il Barça. Il gioiello del calcio svedese è arrivato accompagnato dalla famiglia e ha in programma un incontro con Deco per definire il tutto, come sottolineato da Sport.

Juventus, Bergvall ha scelto il Barcellona: in città per la fumata bianca

Il Barcellona sarebbe disposto a pagare 7 milioni di euro per il assicurarsi Bergvall, più altri 3 milioni variabili, un accordo che sembra soddisfare il suo club d’origine, il Djurgarden.

Anche il Manchester City era sulle sue tracce ma alla fine Bergvall ha scelto il calore di Barcellona, uno dei suoi obiettivi dichiarati. La Juventus ha sempre avuto chance più limitate e adesso deve definitivamente dire addio alla possibilitàdi portarlo in Italia.