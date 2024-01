Il Barcellona ha scelto il sostituto: Juventus e Milan prese in controtempo

Il Barcellona ha scelto il sostituto di Balde e anticipa Juventus e Milan per il terzino: il punto sull’obiettivo di mercato

In casa Barcellona la situazione è piuttosto caotica dopo l’annuncio di Xavi di addio a fine stagione. Una notizie che ha seguito quella di Klopp con il Liverpool e che mette il Barça in una condizione di incertezza sul futuro.

Dopo essere stato bandiera da calciatore e leader di un nuovo ciclo da allenatore, la storia d’amore tra Xavi e i blaugrana sta per volgere al termine. Andando sui temi di campo il Barcellona è alla ricerca di un sostituto di Alejandro Balde che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico e resterà fuori per tutta la stagione. Per il club catalano diventa fondamentale cercare di sostituirlo per la seconda parte di stagione ma a 3 giorni dalla chiusura del mercato invernale è piuttosto complicato trovare soluzioni accessibili.

Juventus e Milan a mani vuote: il Barcellona vuole Juan Miranda

Al momento sono 3 i nomi presi in considerazione dal Barcellona per rimpiazzare Balde: Marc Cucurella, Sergio Gómez e Juan Miranda.

Tutti e tre i giocatori hanno situazioni piuttosto particolari con i rispettivi club. Cucurella si è infortunato e potrebbe tornare col Chelsea a marzo. Sergio Gomez sta avendo poco spazio nel Manchester City e potrebbe essere alla ricerca di maggior spazio. E poi c’è Miranda che a lungo è stato accostato a Juventus e Milan. I rossoneri addirittura sembravano ad un passo dalla conclusione dell’affare ma alla fine la situazione si è freddata. Juan Miranda è in scadenza a giugno 2024 con il Real Betis e spinge per andare via, come sottolineato da Mas fichajes.

Attualmente il Barcellona è quarto a pari punti con l’Atletico Madrid ed è distante ben 10 punti dal Real Madrid secondo e 11 dal Girona primo. Un colpo di mercato potrebbe dare quella scintilla che serve alla squadra. Juventus e Milan restano vigili su Miranda che, però, preferirebbe restare in Spagna e in questo senso la chiamata del Barça potrebbe essere quella ideale per lui.