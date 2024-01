Dalla Juventus alla Roma, epilogo clamoroso: proposto per il vice Dybala

Il campione d’Europa è stato proposto alla Roma: l’agente lavora per portarlo nella Capitale, priorità rispetto alla Juventus

Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale che si concluderà giovedì 1 febbraio. Per la Roma c’è ancora la possibilità di inserire un altro tassello dopo Angelino.

In questo senso il mercato giallorosso potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus, visto che un obiettivo è in comune. Il giocatore in questione è Federico Bernardeschi, ex Juventus e nel radar della Roma.

Federico #Bernardeschi has been offered to #ASRoma. His agent Beppe Bozzo has already completed #Angelino’s deal as intermediary and working to find a solution for Berna, who would like to return to Italy. The winger is also ready to reduce his salary to return. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 29, 2024

Juventus, niente ritorno: proposto Bernardeschi alla Roma

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, Federico Bernardeschi è stato offerto alla Roma. Il suo agente Beppe Bozzo ha appena concluso l’affare con Angelino come intermediario.

Il terzino spagnolo è già approdato a Fiumicino ed è pronto a unirsi al club giallorosso. Adesso Bozzo è a lavoro per trovare una soluzione per Bernardeschi che spinge per tornare in Italia. Il campione d’Europa in carica sta vivendo da due stagioni in America e sta vestendo la maglia del Toronto, dove condivide lo spogliatoio anche con Lorenzo Insigne. L’ultima sua parentesi in Italia risale ormai al 2022 quando vestiva la maglia della Juventus. Il calciatore ex Fiorentina non ha mai nascosto la volontà di tornare alla Juve ma l’opzione Roma potrebbe comunque entusiasmarlo.

Negli ultimi tempi la Roma è diventata un’opzione concreta, specialmente con l’arrivo di Daniele De Rossi che predilige il 4-3-3 e l’utilizzo degli attaccanti esterni. Nel mirino della Roma infatti c’è anche Jonathan Ikoné, anche lui mancino e simile a Bernardeschi per caratteristiche.